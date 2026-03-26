Pâques à Sédières Grande chasse aux oeufs pour petits et grands

Domaine de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Et si vous profitiez d’un après-midi en pleine nature pour fêter Pâques ?

Dans le magnifique cadre du parc arboré du Château de Sédières, venez vivre un moment convivial et ludique en famille. Une véritable bouffée d’oxygène au cœur d’un site

exceptionnel, où les enfants pourront partir à la recherche des œufs cachés par Super-Cocotte !

Chasse aux œufs toutes les 30 minutes (de 14h à 17h30). N’oubliez pas vos paniers !

Animations gratuites (sans inscription)

 Maquillage

 Ateliers créatifs

 Jeux en bois

Possibilité de restauration sur place.

Un événement à ne pas manquer pour un après-midi festif et gourmand en famille ! .

Domaine de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques à Sédières Grande chasse aux oeufs pour petits et grands

L’événement Pâques à Sédières Grande chasse aux oeufs pour petits et grands Clergoux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze