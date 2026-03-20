Pâques à Tocane

7 Place des Tilleuls Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Pâques à Tocane !

Fête foraine tous les jours manèges dès 15h du samedi au lundi.

Concours les roues en fleurs le dimanche à 15h30

Lundi 6 tombola à 17h

Pâques à Tocane !

Fête foraine tous les jours manèges dès 15h du samedi au lundi.

Concours les roues en fleurs le dimanche à 15h30

Lundi 6 tombola à 17h .

7 Place des Tilleuls Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 38 01 27

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English : Pâques à Tocane

Easter in Tocane!

Daily funfair with rides from 3pm Saturday to Monday.

Wheels in Bloom competition on Sunday at 3:30pm

Monday 6 tombola at 5pm

L’événement Pâques à Tocane Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne