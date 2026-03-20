Pâques à Tocane Tocane-Saint-Apre
Pâques à Tocane Tocane-Saint-Apre samedi 4 avril 2026.
Pâques à Tocane
7 Place des Tilleuls Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Pâques à Tocane !
Fête foraine tous les jours manèges dès 15h du samedi au lundi.
Concours les roues en fleurs le dimanche à 15h30
Lundi 6 tombola à 17h
Pâques à Tocane !
Fête foraine tous les jours manèges dès 15h du samedi au lundi.
Concours les roues en fleurs le dimanche à 15h30
Lundi 6 tombola à 17h .
7 Place des Tilleuls Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 38 01 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques à Tocane
Easter in Tocane!
Daily funfair with rides from 3pm Saturday to Monday.
Wheels in Bloom competition on Sunday at 3:30pm
Monday 6 tombola at 5pm
L’événement Pâques à Tocane Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne