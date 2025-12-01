Pâques à Turckheim marché de Pâques

Turckheim

Vendredi 2026-03-28

2026-04-06

2026-03-28

Entrez dans la ronde festive de Pâques dans la cité pittoresque de Turckheim les artisans et producteurs locaux vous y proposent leurs produits et créations, qui viendront embellir votre table de fête !

Dans une ambiance pascale et printanière, Turckheim ouvre une nouvelle édition de son marché de Pâques. Authenticité et traditions sont toujours à l’honneur pour vous faire vivre des fêtes de Pâques empreintes de renouveau.

Miel, vannerie, vins, fleurs, chocolats, décorations de Pâques…12 chalets d’artisanat et produits locaux pour se faire plaisir ou celui d’offrir. Buvette et petites restaurations tout au long du marché.

A découvrir également les animaux de la Ferme de la Bassette, la volière, l’arbre de Pâques

6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

Join in the Easter festivities in the picturesque town of Turckheim: local craftsmen and producers offer their products and creations to embellish your festive table!

