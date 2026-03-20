PÂQUES ARRIVE AU PAYS DES CARRIOLES !

Mas Amadou La Boissière Hérault

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Venez vivre un week-end spécial Pâques au Pays des Carrioles !

Venez vivre un week-end spécial Pâques au Pays des Carrioles !

Les cloches pourraient bien passer par le parc… et cacher plein d’œufs et de surprises un peu partout !

Les enfants devront partir à l’aventure pour relever jeux et défis, participer à la chasse aux œufs, et même créer leur propre panier de Pâques lors d’un atelier créatif.

Et bien sûr, pour les plus courageux, les descentes en caisse à savon, drift trike et mini quad sont toujours là pour ajouter une bonne dose de sensations !

Une journée pleine de rires, de chocolat et d’aventure en pleine nature vous attend. .

Mas Amadou La Boissière 34150 Hérault Occitanie +33 6 98 70 64 14 contact@aupaysdescarrioles.com

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English : PÂQUES ARRIVE AU PAYS DES CARRIOLES !

Come and enjoy a special Easter weekend in Carriole Country!

L’événement PÂQUES ARRIVE AU PAYS DES CARRIOLES ! La Boissière a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS