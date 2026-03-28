Pâques au balcon Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer

Pâques au balcon

Salle Anne Follézou 32 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 12:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Pendant les 3 week-end des vacances de Pâques, vous seront proposés des ateliers créatifs et un bar associatif pour grignoter sur le balcon. L’idée est de célébrer joyeusement le printemps naissant et de se retrouver sur le port autour d’un café, d’un verre et de petits encas (de 12 à 14h et 17 à 20h les 11-12 et 25-26 avril, de 10h30 à 19h30 le 18 et 19 avril)

Les ateliers proposés sont: Vannerie, Aquarelle, Cyanotype, Laine Feutrée, Micro-macramé, Crochet, Moulage végétaux et Empreintes de végétaux.

Vannerie avec Jean-Claude, confection d’une mangeoire à oiseaux ou d’une petite panière. Matériel fourni · À partir de 9 ans

Durée 1h30 · Tarif 20€

Durée 3h · Tarif 30€ ·

Fabriquer sa peinture à l’eau avec Montaine s’initier au broyage des pigments et à la fabrication d’aquarelles et de gouaches.

Durée 2h · Tarif 30€ · Tarif réduit 25€ · Matériel fourni · À partir de 15 ans

Aquarelle avec Montaine, découverte de l’aquarelle couleurs, pinceaux, papier et mise en pratique des méthodes de base.

Durée 2h · Tarif 30€ · Tarif réduit 25€ · Matériel fourni · À partir de 15 ans

Cyanotype avec Mallaurie, découverte du cyanotype qui est un procédé ancien de photographie produisant des tirages uniques, bleu.

Durée 2h · Tarif 35€ · Tarif réduit 30€ · Matériel fourni · À partir de 6 ans

Laine feutrée à l’aiguille avec Marina, réalisation d’une fleur en laine à monter en broche ou en marque page. Groupe entre 5 et 10 personnes.

Durée 2h30 · Tarifs 30€ · Offre duo 50€ · Tarif solidaire 20€ · À partir de 8 ans

Laine feutrée à l’eau avec Marina, réalisation d’une fleur en laine à monter sur une tige en métal. Groupe entre 5 et 10 p.

Durée 2h30 · Tarifs 30€ · Offre duo 50€ · Tarif solidaire 20€ · À partir de 8 ans

Micro macramé avec Céline, découverte et création d’un bracelet. Le micro-macramé c’est l’art de faire des nœuds avec des fils fins, pour créer des bijoux délicats et originaux. vous repartez avec votre création. Groupe entre 4 et 6 p.

Durée 2h · Tarif 36€ · À partir de 6 ans

Crochet avec Marina, découverte du crochet sur 3 sessions, Il faut s’engager sur les 3 dates. Apprentissage des points de base et création d’un premier ouvrage. Billet pour 3 ateliers.

Durée 1h · Tarif 45 € · Offre duo 80€ · Tarif solidaire 35 € · Matériel fourni · À partir de 9 ans

Moulage végétaux avec Melissandre, découverte d’une technique de moulage en argile et plâtre. Réalisation d’un moule en argile avec des empreintes de végétaux en négatif, puis de son tirage en positif avec du plâtre.

Durée 2h, Max 8 personnes · Tarif 30€ · Tarif solidaire 20€ · Matériel compris · à partir de 8 ans

Empreintes végétaux: avec Melissandre, découverte du monotype, technique d’impression d’encres de gravure sur une plaque. Réalisation d’empreintes encrés sur papier. Tout public.

Durée 2h, Max 8 personnes · Tarif 30€ · Tarif solidaire 20€ · à partir de 8 ans

Infos et réservations sur notre page helloasso. .

Salle Anne Follézou 32 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques au balcon

L’événement Pâques au balcon Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS