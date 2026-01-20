Pâques au Bioparc Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
2026-04-04
Cherchez et ramassez les œufs perdus par les oiseaux du Bioparc !
Des milliers d’œufs ont été égarés dans une zone sauvage du Bioparc, aidez-nous à les retrouver.
Chasse aux œufs pour les 3-10 ans, et jeu de piste pour les 11-17 ans.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026 de 10h à 15h. .
Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 58
English :
Find and collect the eggs lost by the Biopark’s birds!
