Pâques au Bioparc Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Pâques au Bioparc

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Cherchez et ramassez les œufs perdus par les oiseaux du Bioparc !

Des milliers d’œufs ont été égarés dans une zone sauvage du Bioparc, aidez-nous à les retrouver.

Chasse aux œufs pour les 3-10 ans, et jeu de piste pour les 11-17 ans.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026 de 10h à 15h. .

English :

Find and collect the eggs lost by the Biopark’s birds!

