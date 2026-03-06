PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE Blain
PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE Blain mercredi 15 avril 2026.
PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE
10 boulevard de Bretagne Blain Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Chassez les oeufs au centre aquatique
structure gonflable et autres surprises vous attendent… .
10 boulevard de Bretagne Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire b.fortun@laposte.net
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English :
Egg hunt at the aquatic center
L’événement PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE Blain a été mis à jour le 2026-03-27 par Point d’accueil de Blain
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