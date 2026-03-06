PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE

10 boulevard de Bretagne Blain Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Chassez les oeufs au centre aquatique

structure gonflable et autres surprises vous attendent… .

10 boulevard de Bretagne Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire b.fortun@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunt at the aquatic center

L’événement PÂQUES AU CENTRE AQUATIQUE Blain a été mis à jour le 2026-03-27 par Point d’accueil de Blain