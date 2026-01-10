Pâques au Champagne Collery Champagne Collery Aÿ-Champagne

Pâques au Champagne Collery Champagne Collery Aÿ-Champagne dimanche 5 avril 2026.

Pâques au Champagne Collery

Champagne Collery 7 Rue Jules Lobet Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Dîner gastronomique avec chef en accords mets & champagnes.Tout public
AU PROGRAMME

11H00 Début de la chasse aux œufs
pour les enfants et les adultes

12H00 12H30 Verre de bienvenue et
brunch à volonté

APRÈS-MIDI Activités manuelles
avec Emma de @labullechampenoise

55€ par adulte
25€ pour les 12 ans et +
15€ de 4 à 12 ans
(gratuit pour les moins de 4 ans)

Le tarif comprend un verre de bienvenue pour les +18 ans et un chocolat chaud ou un jus pour les enfants, le brunch à volonté, un verre de ratafia, une chasse aux œufs avec des cadeaux à gagner ainsi que d’autres surprises sur place.

Nombre de places limitées !   .

Champagne Collery 7 Rue Jules Lobet Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 56 86 68 

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English : Pâques au Champagne Collery

Gastronomic dinner with chef and champagne pairings.

L’événement Pâques au Champagne Collery Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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