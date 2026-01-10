Pâques au Champagne Collery Champagne Collery Aÿ-Champagne
Pâques au Champagne Collery Champagne Collery Aÿ-Champagne dimanche 5 avril 2026.
Pâques au Champagne Collery
Champagne Collery 7 Rue Jules Lobet Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dîner gastronomique avec chef en accords mets & champagnes.Tout public
AU PROGRAMME
11H00 Début de la chasse aux œufs
pour les enfants et les adultes
12H00 12H30 Verre de bienvenue et
brunch à volonté
APRÈS-MIDI Activités manuelles
avec Emma de @labullechampenoise
55€ par adulte
25€ pour les 12 ans et +
15€ de 4 à 12 ans
(gratuit pour les moins de 4 ans)
Le tarif comprend un verre de bienvenue pour les +18 ans et un chocolat chaud ou un jus pour les enfants, le brunch à volonté, un verre de ratafia, une chasse aux œufs avec des cadeaux à gagner ainsi que d’autres surprises sur place.
Nombre de places limitées ! .
Champagne Collery 7 Rue Jules Lobet Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 56 86 68
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English : Pâques au Champagne Collery
Gastronomic dinner with chef and champagne pairings.
L’événement Pâques au Champagne Collery Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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