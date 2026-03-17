Pâques au château Azay-le-Ferron
Pâques au château Azay-le-Ferron dimanche 5 avril 2026.
Pâques au château
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs dans le parc du château toute la journée et animations diverses.Familles
Grande chasse aux œufs dans le parc dans le parc du château, en continue, toute la journée, sans réservation, spectacles de théâtre de marionnettes , ateliers créatifs et maquillage, visite insolite dans les pas d’un domestique à 18h sur réservation. Restauration légère sur place. 2 .
31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
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English :
Egg hunting in the park of the castle all day long and various animations.
L’événement Pâques au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne