Pâques au château

31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs dans le parc du château toute la journée et animations diverses.Familles

Grande chasse aux œufs dans le parc dans le parc du château, en continue, toute la journée, sans réservation, spectacles de théâtre de marionnettes , ateliers créatifs et maquillage, visite insolite dans les pas d’un domestique à 18h sur réservation. Restauration légère sur place. 2 .

31 33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunting in the park of the castle all day long and various animations.

L’événement Pâques au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne