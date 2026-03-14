PAQUES AU CHATEAU Blain
PAQUES AU CHATEAU Blain dimanche 5 avril 2026.
PAQUES AU CHATEAU
6 Olivier de Clisson Blain Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs, réservée au 2 12 ans sur réservation Places limitées
Le dimanche 5 avril 2026, à l’occasion de Pâques au Château,
5 véritables Tickets d’Or seront cachés dans les jardins du château !
Parmi tous les petits chasseurs d’œufs,
certains auront peut-être la chance de découvrir ce précieux sésame
À la clé ?
Une surprise chocolatée… .
6 Olivier de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 05 39 01
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English :
Egg hunt, reserved for 2 12 year olds on reservation Places limited
L’événement PAQUES AU CHATEAU Blain a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays Erdre Canal Forêt