PAQUES AU CHATEAU

6 Olivier de Clisson Blain Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs, réservée au 2 12 ans sur réservation Places limitées

Le dimanche 5 avril 2026, à l’occasion de Pâques au Château,

5 véritables Tickets d’Or seront cachés dans les jardins du château !

Parmi tous les petits chasseurs d’œufs,

certains auront peut-être la chance de découvrir ce précieux sésame

À la clé ?

Une surprise chocolatée… .

6 Olivier de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 05 39 01

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English :

Egg hunt, reserved for 2 12 year olds on reservation Places limited

L’événement PAQUES AU CHATEAU Blain a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays Erdre Canal Forêt