Pâques au château Chateau de Haroué Haroué
Pâques au château Chateau de Haroué Haroué dimanche 5 avril 2026.
Pâques au château Chateau de Haroué
place du château Haroué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
4 .
place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Pâques au château Chateau de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DU SAINTOIS