Pâques au château Chateau de Haroué Haroué

Pâques au château Chateau de Haroué place du château Haroué 2026-04-05

Pâques au château Chateau de Haroué Haroué dimanche 5 avril 2026.

Pâques au château Chateau de Haroué

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Tout public
4  .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11  chateauharoue@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pâques au château Chateau de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

Prochains événements à Haroué