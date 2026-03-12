Pâques au château

Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Pâques au château

Ce dimanche 5 avril, le château de Chamerolles, à l’occasion de Pâques, vous ouvre ses portes pour venir faire la chasse aux œufs. Les enfants munis d’un panier devront retrouver les différents œufs qui se cachent un peu partout dans le parc du château. À la clef de cette chasse, une récompense vous attendra. Les familles pourront aussi trouver ateliers coloriages, pliages, création de masques et de couronnes en papier, jeux géants et parcours sportif enfant…

Pour cette journée festive, un stand de maquillage pour enfants (10h30-12h 14h-17h) sera également présent.

Foodtruck sur place pour les gourmands !

Plan B en intérieur en cas de pluie.

Jusqu’à 14 ans pour la chasse aux œufs Pensez à apporter vos petits paniers ! 6 .

Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

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English :

Easter at the castle

L’événement Pâques au château Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-12 par ADRT45