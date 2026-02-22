Pâques au château Chilleurs-aux-Bois

Pâques au château

Le parc du château devient votre terrain de jeu ! Votre mission ? Partir à la recherche des œufs colorés dissimulés dans nos jardins. Une fois votre butin récolté et votre mission accomplie, rendez-vous pour l’échange les œufs colorés se transforment en une délicieuse surprise chocolatée !

La Grande Mission des Œufs

Un programme riche en animations

En plus de la chasse aux œufs, profitez d’une multitude d’activités tout au long de la journée

Ateliers créatifs Confection de couronnes printanières et création de masques de lapin de Pâques.

Atelier maquillage Une professionnelle transforme vos enfants en leurs personnages préférés.

Espace jeux Coloriages, parcours sportif pour se défouler et nombreux jeux à disposition dans le parc. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The castle park becomes your playground! Your mission? Search for the coloured eggs hidden in our gardens. Once you’ve collected your booty and completed your mission, it’s time for the exchange: the coloured eggs are transformed into a delicious chocolate surprise!

