Pâques au Château d’Ancy-le-Franc Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Pâques au Château d’Ancy-le-Franc

Château d’Ancy-le-Franc 18 Place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour la 2ème année au Château d’Ancy-le-Franc, Pâques sera mis à l’honneur.

Pendant toutes les vacances, de nombreuses activités seront proposées pour toute la famille.

Du 4 avril au 3 mai 2026, aidez-nous à faire revenir le printemps au château d’Ancy-le-Franc.

En famille, venez relever les défis à travers les salles du château.

Chaque défi accompli vous permettra de tamponner une carte unique réalisée et offerte pour l’évènement.

Une aventure magique pour petits et grands dans un lieu d’exception.

Prolongez votre visite avec l’exposition RE.M.I. !

Amusez-vous en famille et profitez des consoles en accès libre. Une battle de danse ou une aventure avec un hérisson bleu ? A vous de choisir !

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours fériés.

De 10h à 12h30 & de 14h à 18h.

TARIFS

13€/adulte, 11€/réduit, 8€/enfant (6-15ans). Gratuit pour les -6ans .

Château d’Ancy-le-Franc 18 Place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 00 25 info@chateau-ancy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques au Château d’Ancy-le-Franc

L’événement Pâques au Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-03-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)