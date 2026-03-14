Pâques au Château de Commarque ! Route du Château de Commarque Les Eyzies

Pâques au Château de Commarque !

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies Dordogne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

11h-18h. Venez aider le lapin ComComm’ a retrouver ses oeufs que la tempête a dispersée dans le castrum, et repartez avec des chocolats. Inclut dans le prix du billet (7€ à 10,50€)

Le Lapin ComComm’ a un trésor… et il a besoin de vous ! Depuis qu’il est petit lapinou, il collectionne les œufs… Chaque année, pour Pâques, il expose fièrement sa collection au cœur du castrum de Commarque. Mais cette nuit… une tempête a tout bouleversé !

Les œufs se sont dispersés partout dans le château ! Votre mission ? Aider ComComm’ à les retrouver avant la fin de la fête ! Vous l’accepter ?

Partez à l’aventure dans le castrum, récoltez les œufs perdus… et repartez avec vos chocolats

Également au programme

Visites guidées gratuites du site à 14h et 16h !

Balades à poney les deux après-midis (3€ la balade) !

Chasse aux œufs incluse dans le billet d’entrée

Pour les gourmands, toute la journée, le foodtruck Jeff traiteur dans le sarladais vous régale avec burgers, hot-dogs, salades et gaufres ! .

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 00 25 contact@commarque.com

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English : Pâques au Château de Commarque !

11am-6pm. Come and help the ComComm’ rabbit find the eggs scattered by the storm in the castrum, and leave with chocolates. Included in ticket price (7? to 10.50?)

L’événement Pâques au Château de Commarque ! Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère