Pâques au château de Haute-Serre

Cieurac Lot

Tarif : 59 – 59 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Un week-end de Pâques placé sous le signe de la gourmandise et de la convivialité se prépare… Autour du chocolat et du Malbec, des expériences ludiques et savoureuses vous seront proposées, au coeur du vignoble ! Atelier vin et chocolat pour les parents et chasse aux œufs pour les enfants !

Un week-end de Pâques placé sous le signe de la gourmandise et de la convivialité se prépare… Autour du chocolat et du Malbec, des expériences ludiques et savoureuses vous seront proposées, au coeur du vignoble ! Atelier vin et chocolat pour les parents et chasse aux œufs pour les enfants !

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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

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English :

A gourmet, convivial Easter weekend is just around the corner? Around chocolate and Malbec, fun and tasty experiences will be offered, in the heart of the vineyard! A wine and chocolate workshop for parents and an egg hunt for children!

L’événement Pâques au château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CVL Castelnau-Montratier