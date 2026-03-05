Pâques au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Pâques au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers samedi 4 avril 2026.

Route de Chinon Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-04

Enquête chocolatée
Maquillage pour enfant
Ateliers créatifs
Bar de l’Orangerie ouvert
à partir de 4€   .

Route de Chinon Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 70 83 

