Pâques au Château du Bouchet

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Baladez-vous dans les pièces du château pour y découvrir nos énigmes de pâques, les enfants devront les résoudre pour pouvoir repartir avec leur butin ! Une activité ludique qui leur fera découvrir le château autrement !Familles

Le Château du Bouchet vous invite à vivre un week-end de Pâques enchanteur !

Programme à venir. 7 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll through the castle’s rooms to discover our Easter riddles, which children will have to solve before they can leave with their booty! It’s a fun way for them to discover the castle in a whole new way!

L’événement Pâques au Château du Bouchet Rosnay a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne