Pâques au Château du Bouchet Rosnay

Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
Dimanche 2026-04-04 14:00:00
2026-04-05 17:00:00
2026-04-04
Baladez-vous dans les pièces du château pour y découvrir nos énigmes de pâques, les enfants devront les résoudre pour pouvoir repartir avec leur butin ! Une activité ludique qui leur fera découvrir le château autrement !Familles
Le Château du Bouchet vous invite à vivre un week-end de Pâques enchanteur !
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69
English :
Take a stroll through the castle’s rooms to discover our Easter riddles, which children will have to solve before they can leave with their booty! It’s a fun way for them to discover the castle in a whole new way!
