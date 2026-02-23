Pâques au château Fontaine-Henry
Pâques au château Fontaine-Henry samedi 4 avril 2026.
Pâques au château
Place du Château Fontaine-Henry Calvados
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
2026-04-04
Venez fêter pâques et le printemps au château de fontaine-henry.
Entre enquête dans le parc, kermesse du printemps, visite contée et visite classique il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .
Place du Château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie +33 2 31 26 93 67 bienvenue@chateaudefontainehenry.com
English : Pâques au château
Come and celebrate Easter and spring at Château de Fontaine-Henry.
