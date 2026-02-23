Pâques au château

Place du Château Fontaine-Henry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez fêter pâques et le printemps au château de fontaine-henry.

Entre enquête dans le parc, kermesse du printemps, visite contée et visite classique il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .

Place du Château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie +33 2 31 26 93 67 bienvenue@chateaudefontainehenry.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques au château

Come and celebrate Easter and spring at Château de Fontaine-Henry.

L’événement Pâques au château Fontaine-Henry a été mis à jour le 2026-02-23 par Calvados Attractivité