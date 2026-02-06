Pâques au château la Grave Béchade Baleyssagues

Pâques au château la Grave Béchade

Château la Grave Béchade Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Pâques au Château La Grave Béchade. Au programme chasses aux œufs ludiques et adaptées, maquillages pour enfants, lectures d’histoires, ateliers créatifs et château gonflables (enfants de 2 à 12 ans). Buvette et gourmandises sur place. Découverte du poney avec les écuries du Dropt ( en supplément). .

Château la Grave Béchade Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

