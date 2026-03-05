Pâques au Château Château Olivier Léognan

Pâques au Château

Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 11:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Pour célébrer Pâques, vivez une parenthèse gourmande et festive en famille, dans la cour du Château Olivier !

Pour les grands Accord Vins & Chocolats

Offrez-vous un moment de plaisir et de découverte autour d’une dégustation raffinée où vins soigneusement sélectionnés et chocolats artisanaux se révèlent et se subliment. Un instant chaleureux, placé sous le signe de la gourmandise et du partage.

Pour les petits Chasse aux œufs !

Pendant ce temps, les enfants partiront à l’aventure à la recherche des trésors chocolatés dissimulés dans la cour, entre cachettes secrètes et éclats de rire.

Un rendez-vous convivial et joyeux pour célébrer Pâques, où chacun trouve son bonheur. .

+33 5 56 64 73 31 accueil@chateau-olivier.com

L'événement Pâques au Château Léognan a été mis à jour le 2026-03-05 par Sud Bordeaux Tourisme