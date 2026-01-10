Pâques au Château Meung-sur-Loire

Pâques au Château

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez célébrer Pâques en famille au château de Meung-sur-Loire !Familles

Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique dans la cour.

Rendez-vous à 11h, 12h30, 15h00 et 16h30 pour le spectacle (samedi et dimanche uniquement).

Et participez à la chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! Qui trouvera l’Œuf du dragon ? Chasse aux œufs en continu du samedi au lundi.

NOUVEAU rencontrez la mascotte du château et participez au quizz ! 9.5 .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

Celebrate Easter with the whole family at the Château de Meung-sur-Loire!

