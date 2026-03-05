Pâques au Château parc de Meung sur Loire ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 4 – 6 avril Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés)

Tarif enfant : 9,50 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans

Pass Tribu : 50 € (5 personnes : 2 adultes + 3 enfants – 1 seul règlement).

Pendant le week-end de Pâques, le château vous ouvre ses portes pour une série d’activités passionnantes. Laissez-vous transporter dans un univers ludique et pédagogique, idéal pour petits et grands !

Pâques au Château !

Du 4 au 6 avril 2026, de 10h à 18h. Réservation conseillés.

Pendant le week-end de Pâques, le château vous ouvre ses portes pour une série d’activités passionnantes. Laissez-vous transporter dans un univers ludique et pédagogique, idéal pour petits et grands !

Participez à la chasse à l’œuf : Munis d’une boite à œufs et des consignes donnés au départ de la chasse, nos petits aventuriers de 4 à 12 ans auront accès à l’ensemble du parc pour dénicher leurs œufs, qu’ils pourront ensuite échanger contre une récompense chocolatée.

Qui dénichera l’œuf du dragon ? Un beau cadeau à la clé pour les plus chanceux !

(Chasse aux œufs en continu du samedi au lundi)

Spectacle de la ferme pédagogique : Les enfants auront la chance de rencontrer les animaux de la ferme, de traire une chèvre et même de nourrir les agneaux. Un moment de convivialité et d’apprentissage dans la cour du château.

Ne manquez pas nos spectacles à 11h, 12h30, 15h et 16h30, samedi et dimanche uniquement.

La chasse aux Pious-Pious : Qu’est-ce que c’est que cette drôle de tache jaune ? Un Poussin ?! Ils ont envahi le château ! Il va falloir bien ouvrir l’œil pour tous les repérer ! Pour participer au jeu concours, comptez le nombre de poussins, remplissez votre coupon, et croisez les doigts pour être tiré au sort et remporter un petit cadeau !

NOUVEAUTE ! RENCONTREZ PYRO, LA MASCOTTE DU CHÂTEAU !

Pyro est tout doux, tout beau, tout gentil… Et il est au Château de Meung !

Venez rencontrer notre mascotte, il sera disponible tout le week-end pour prendre des photos ! Même si c’est un Dragon, promis, il ne crache pas de feu !

Et toujours… La visite du château des greniers aux souterrains, le parc, le parcours des Dragons, les filets suspendus, la mini ferme, le jardin de rose sonorisé, et l’application Anne-Mésia pour explorer le parc !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-06T18:00:00.000+02:00

1

info@chateau-de-meung.com 02.38.44.36.47 https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

