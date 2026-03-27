Pâques au Clos La chasse continue !

Les Poujols Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Chasse aux œufs pour les enfants, visite dégustation pour les adultes

Chasse aux œufs pour les enfants, visite dégustation pour les adultes

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Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

Egg hunt for kids, tour tasting for adults

L’événement Pâques au Clos La chasse continue ! Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CVL Vignoble