Pâques au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys
Pâques au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys dimanche 5 avril 2026.
Pâques au Coeur du Bien-être
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Menu de Pâques Dimanche 5 Avril
On vous a concocté un délicieux moment à partager en famille ou entre amis
Entrée Œufs mimosa
Plat Cuisse de poulet avec jardinière de légumes de saison
Dessert Mousse au chocolat maison
✨ Le tout pour 19,50€ (boisson soft comprise) !
Des produits frais, du fait maison et une ambiance chaleureuse pour célébrer Pâques comme il se doit
Dimache 5 avril de 11h30 à 13h30
18 Quai Grimoult au Petit Andely
09.55.49.40.88
Réservation conseillée car les places sont limitées .
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques au Coeur du Bien-être
L’événement Pâques au Coeur du Bien-être Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération