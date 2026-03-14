Pâques au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Pâques au Coeur du Bien-être

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Menu de Pâques Dimanche 5 Avril

On vous a concocté un délicieux moment à partager en famille ou entre amis

Entrée Œufs mimosa

Plat Cuisse de poulet avec jardinière de légumes de saison

Dessert Mousse au chocolat maison

✨ Le tout pour 19,50€ (boisson soft comprise) !

Des produits frais, du fait maison et une ambiance chaleureuse pour célébrer Pâques comme il se doit

Dimache 5 avril de 11h30 à 13h30

18 Quai Grimoult au Petit Andely

09.55.49.40.88

Réservation conseillée car les places sont limitées .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques au Coeur du Bien-être

L’événement Pâques au Coeur du Bien-être Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération