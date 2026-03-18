Pâques au Domaine Royal de château Gaillard

29 Allée du Pont-Moulin Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Domaine Royal de Château Gaillard organise, du samedi 04 avril au dimanche 26 Avril 2026, des activités pour Pâques.

Les activités de Pâques sont de retour dans le parc du Domaine Royal de Château Gaillard.

Toute l’équipe du Domaine convie petits et grands enfants à venir s’amuser en famille. Venez tenter de résoudre les énigmes de Pâques de Dom Pacello ainsi que participer à une chasse aux œufs en chocolat.

Grande chasse aux énigmes de Pâques

Du samedi 04 avril au dimanche 26 Avril 2026.

Toute la journée, sans réservation.

Chasse aux chocolats et clémentines de Pâques

Du samedi 04 au lundi 06 Avril 2026.

Départs à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.

Sans réservation. .

29 Allée du Pont-Moulin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 33 29 domaineroyalchateaugaillard@gmail.com

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English : Easter at the Domaine Royal de Château Gaillard

The Domaine Royal de Château Gaillard is hosting Easter activities from Saturday, April 4, to Sunday, April 26, 2026.

L’événement Pâques au Domaine Royal de château Gaillard Amboise a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE AMBOISE