Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou
Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou lundi 6 avril 2026.
Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou
Lundi 6 avril 2026 à partir de 12h. Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 12:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Restaurant Allegria Le Hameau des Baux Prolongez la magie de Pâques au Hameau des Baux avec une journée gourmande et familiale !
Déjeuner au restaurant Allegria
• Menu raffiné en 4 plats pour 85€/personne
(Amuse-bouche, Entrée, Poisson, Viande, Pré-dessert et Dessert)
• Menu enfant 3 plats à 35€
Après-midi familiale dès 15h00
• Atelier pour enfants maquillage + chasse aux œufs + goûter chocolaté
• Tarif 15€ par enfant (boisson incluse)
• Ouvert aux clients de l’hôtel, restaurant et visiteurs extérieurs
Un moment gourmand et ludique à partager en famille ou entre amis, dans l’esprit des fêtes de printemps et de l’univers chaleureux du Hameau.
Réservation recommandée .
Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 48 70 00 23
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English :
Allegria Restaurant Le Hameau des Baux Extend the magic of Easter at Le Hameau des Baux with a day of fine dining and family fun!
L’événement Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles