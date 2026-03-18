Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou

Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou

Lundi 6 avril 2026 à partir de 12h. Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 12:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Restaurant Allegria Le Hameau des Baux Prolongez la magie de Pâques au Hameau des Baux avec une journée gourmande et familiale !

Déjeuner au restaurant Allegria

• Menu raffiné en 4 plats pour 85€/personne

(Amuse-bouche, Entrée, Poisson, Viande, Pré-dessert et Dessert)

• Menu enfant 3 plats à 35€

Après-midi familiale dès 15h00

• Atelier pour enfants maquillage + chasse aux œufs + goûter chocolaté

• Tarif 15€ par enfant (boisson incluse)

• Ouvert aux clients de l’hôtel, restaurant et visiteurs extérieurs

Un moment gourmand et ludique à partager en famille ou entre amis, dans l’esprit des fêtes de printemps et de l’univers chaleureux du Hameau.

Réservation recommandée .

Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 48 70 00 23

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English :

Allegria Restaurant Le Hameau des Baux Extend the magic of Easter at Le Hameau des Baux with a day of fine dining and family fun!

L’événement Pâques au Hameau Les Petits Maisons à Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles