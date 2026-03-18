Pâques au Jardin au Potager des Princes Chantilly

Pâques au Jardin au Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion du week-end de Pâques, le Potager des Princes vous invite à partager une journée festive au cœur du jardin. Petits et grands pourront profiter d’un moment convivial entre nature, théâtre et gourmandise.

Venez vivre une journée de Pâques originale entre spectacle vivant, nature et chasse

Venez fêter Pâques en famille au Potager des Princes !

À l’occasion du week-end de Pâques, le Potager des Princes vous invite à partager une journée festive au cœur du jardin. Petits et grands pourront profiter d’un moment convivial entre nature, théâtre et gourmandise.

Au programme de la journée

La visite libre du jardin, pour découvrir le charme du Potager des Princes au printemps.

Un tout nouveau spectacle présenté dans le théâtre de la Faisanderie.

La grande chasse aux œufs dans le verger, un rendez-vous incontournable pour les enfants !

Le spectacle Chantecler (ou presque)

Inspiré de la célèbre pièce Chantecler d’Edmond Rostand, ce spectacle drôle et accessible est interprété par deux comédiens professionnels qui revisitent avec humour ce grand classique du théâtre. Une adaptation ludique et pleine d’énergie qui ravira toute la famille.

(Âge conseillé à partir de 4 ans , durée 30 min)

Venez vivre une journée de Pâques originale entre spectacle vivant, nature et chasse aux œufs ! .

17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 39 66 contact@potagerdesprinces.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Easter weekend, the Potager des Princes invites you to share a festive day in the heart of the garden. Young and old can enjoy a convivial moment of nature, theater and gourmet delights.

Come and enjoy an original Easter day of live entertainment, nature and hunting

L’événement Pâques au Jardin au Potager des Princes Chantilly a été mis à jour le 2026-03-18 par Chantilly-Senlis Tourisme