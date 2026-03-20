Pâques au Moulin Couze-et-Saint-Front
Pâques au Moulin Couze-et-Saint-Front dimanche 5 avril 2026.
Pâques au Moulin
Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : 9.8 – 9.8 – 9.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-27
Après chaque visite du moulin, mets en pratique ce que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier spécial Pâques
– feuilles aux inclusions et formes d’œufs, de poules ou de lapins
– ta création peut aussi se décorer d’une fleur ou d’un cœur coloré en relief
Repars avec ta création !
Lors de la visite, découvre les étapes de la fabrication du papier artisanal, de la matière première au produit fini. Ce moulin du XVe siècle te dévoile ses secrets !
Réservation conseillée en ligne ou par téléphone. .
Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 36 16
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English : Pâques au Moulin
L’événement Pâques au Moulin Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides