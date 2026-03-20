Pâques au Moulin

Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : 9.8 – 9.8 – 9.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-27

Après chaque visite du moulin, mets en pratique ce que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier spécial Pâques

– feuilles aux inclusions et formes d’œufs, de poules ou de lapins

– ta création peut aussi se décorer d’une fleur ou d’un cœur coloré en relief

Repars avec ta création !

Lors de la visite, découvre les étapes de la fabrication du papier artisanal, de la matière première au produit fini. Ce moulin du XVe siècle te dévoile ses secrets !

Réservation conseillée en ligne ou par téléphone. .

Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 36 16

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English : Pâques au Moulin

L’événement Pâques au Moulin Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides