Pâques au Musée Atelier Découverte du Feu Route de Montmeyan Quinson
Pâques au Musée Atelier Découverte du Feu Route de Montmeyan Quinson dimanche 5 avril 2026.
Pâques au Musée Atelier Découverte du Feu
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Avec un médiateur scientifique et culturel, découvrez les secrets du feu ! En équipe, apprenez à faire du feu comme à la Préhistoire
.
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the secrets of fire with a scientific and cultural mediator! In teams, learn how to make fire as in prehistoric times
L’événement Pâques au Musée Atelier Découverte du Feu Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence