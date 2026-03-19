Pâques au Musée Atelier Tir Route de Montmeyan Quinson

Pâques au Musée Atelier Tir

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Vivez la préhistoire à Quinson! Participez à notre atelier de tir à l’arc et de lancer de sagaie au propulseur. Une immersion historique passionnante.

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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Experience prehistory in Quinson! Take part in our archery and spear-throwing workshop. A fascinating historical immersion.

L’événement Pâques au Musée Atelier Tir Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence