PÂQUES AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie
PÂQUES AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie lundi 6 avril 2026.
PÂQUES AU MUSÉE DE CERDAGNE
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Journée spéciale Pâques au Musée de Cerdagne. Venez en famille pour profiter d’un atelier et de la chasse aux oeufs dans le jardin de la Ferme Cal Mateu !
À partir de 15h Gratuit Tout public.
…
.
Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Easter day at the Musée de Cerdagne. Bring the whole family and enjoy a workshop and egg hunt in the garden of the Cal Mateu Farm!
From 3pm Free All ages.
…
L’événement PÂQUES AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-03-04 par OTC PYRENEES CERDAGNE