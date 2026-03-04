PÂQUES AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-06 15:00:00
2026-04-06

Journée spéciale Pâques au Musée de Cerdagne. Venez en famille pour profiter d’un atelier et de la chasse aux oeufs dans le jardin de la Ferme Cal Mateu !
À partir de 15h Gratuit Tout public.

Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05  musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

Special Easter day at the Musée de Cerdagne. Bring the whole family and enjoy a workshop and egg hunt in the garden of the Cal Mateu Farm!
From 3pm Free All ages.

