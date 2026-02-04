PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan
PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 avril 2026.
PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud propose une chasse au trésor culturelle (et peut-être gourmande…) pour célébrer Pâques.
.
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée d’Art Hyacinthe Rigaud is offering a cultural (and perhaps gourmet?) treasure hunt to celebrate Easter.
L’événement PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME