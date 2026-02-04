PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD

PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 avril 2026.

PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud propose une chasse au trésor culturelle (et peut-être gourmande…) pour célébrer Pâques.
  .

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée d’Art Hyacinthe Rigaud is offering a cultural (and perhaps gourmet?) treasure hunt to celebrate Easter.

L’événement PÂQUES AU MUSÉE RIGAUD Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME