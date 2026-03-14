Pâques au Natur’Zoo Natur’Zoo de Mervent Mervent

Pâques au Natur’Zoo

Natur’Zoo de Mervent 75 Le Gros Roc Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 au 6 avril inclus, venez fêter Pâques en famille ou entre amis dans un cadre sauvage et unique !

Du 4 au 6 avril

– Chasse aux œufs géante parcourez tout le parc à la recherche des œufs cachés et repartez avec vos récompenses chocolatées !

– Tournée des nourrissages dès 15h, suivez nos soigneurs pour découvrir les secrets de nos pensionnaires lors des nourrissages commentés.

Uniquement le lundi 6 avril (sur réservation)

Atelier décoration d’œuf d’autruche laissez parler la créativité de vos enfants (jusqu’à 15 ans) sur un support vraiment hors du commun !

Activité payante réservée aux enfants de moins de 15 ans.

Tarif de 5€ par œuf.

Merci de réserver par e-mail votre créneau entre 13h30 et 15h (places limitées) contact@naturzoomervent.com .

Natur’Zoo de Mervent 75 Le Gros Roc Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire contact@naturzoomervent.com

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English :

From April 4 to 6 inclusive, come and celebrate Easter with family and friends in a wild and unique setting!

L’événement Pâques au Natur’Zoo Mervent a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin