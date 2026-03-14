Pâques au Natur’Zoo Natur’Zoo de Mervent Mervent
Pâques au Natur’Zoo Natur’Zoo de Mervent Mervent samedi 4 avril 2026.
Pâques au Natur’Zoo
Natur’Zoo de Mervent 75 Le Gros Roc Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Du 4 au 6 avril inclus, venez fêter Pâques en famille ou entre amis dans un cadre sauvage et unique !
Du 4 au 6 avril
– Chasse aux œufs géante parcourez tout le parc à la recherche des œufs cachés et repartez avec vos récompenses chocolatées !
– Tournée des nourrissages dès 15h, suivez nos soigneurs pour découvrir les secrets de nos pensionnaires lors des nourrissages commentés.
Uniquement le lundi 6 avril (sur réservation)
Atelier décoration d’œuf d’autruche laissez parler la créativité de vos enfants (jusqu’à 15 ans) sur un support vraiment hors du commun !
Activité payante réservée aux enfants de moins de 15 ans.
Tarif de 5€ par œuf.
Merci de réserver par e-mail votre créneau entre 13h30 et 15h (places limitées) contact@naturzoomervent.com .
Natur’Zoo de Mervent 75 Le Gros Roc Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire contact@naturzoomervent.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From April 4 to 6 inclusive, come and celebrate Easter with family and friends in a wild and unique setting!
L’événement Pâques au Natur’Zoo Mervent a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin