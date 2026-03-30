Pâques au parc animalier des Clautres Bord-Saint-Georges
Pâques au parc animalier des Clautres Bord-Saint-Georges samedi 4 avril 2026.
Pâques au parc animalier des Clautres
Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Pour la grande réouverture du parc… on commence l’année en gourmandise !
Le Parc animalier des Clautres rouvre ses portes et vous donne rendez-vous pour son tout premier événement de l’année à l’occasion de Pâques.
Au programme
Rencontre avec les animaux du parc
Balades en calèche
Cani Rando avec Husk’in Creuse
Atelier coloriage
Et surtout… à 16H
LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS dans la mini ferme .
Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 99 51 secretariat@lesclautres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques au parc animalier des Clautres
L’événement Pâques au parc animalier des Clautres Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Confluence Tourisme