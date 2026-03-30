Pâques au parc animalier des Clautres

Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Pour la grande réouverture du parc… on commence l’année en gourmandise !

Le Parc animalier des Clautres rouvre ses portes et vous donne rendez-vous pour son tout premier événement de l’année à l’occasion de Pâques.

Au programme

Rencontre avec les animaux du parc

Balades en calèche

Cani Rando avec Husk’in Creuse

Atelier coloriage

Et surtout… à 16H

LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS dans la mini ferme .

Parc Animalier des Clautres Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 99 51 secretariat@lesclautres.fr

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English : Pâques au parc animalier des Clautres

L’événement Pâques au parc animalier des Clautres Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Confluence Tourisme