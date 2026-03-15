Pâques au Parc des Mini Châteaux

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs au Parc des Mini Châteaux le dimanche 5 et lundi 6 avril de 10h30 à 17h.

Pour Pâques, le parc Mini-Châteaux organise sa chasse aux œufs, Le dimanche 5 et le lundi 6 avril, les créneaux sont disponibles toutes les 30 minutes, de 10h30 à 17h.

Les enfants participeront à une chasse aux œufs dans le jardin du parc. Une fois leur mission accomplie, ils pourront échanger leur récolte contre de un délicieux œuf en chocolat.

Supplément de 3,50€ par enfant en plus du billet daté ou du billet liberté.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents. 3.5 .

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 57 contact@parcminichateaux.com

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English : Easter at the Mini Châteaux Park

Easter egg hunt at the Mini Châteaux Park on Sunday, April 5 and Monday, April 6 from 10:30 a.m. to 5 p.m.

L’événement Pâques au Parc des Mini Châteaux Amboise a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE AMBOISE