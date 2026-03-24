PÂQUES AU PAYS DES CARRIOLES

Mas Amadou La Boissière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le Pays des Carrioles organise un week-end spécial Pâques avec une chasse aux œufs pour les enfants, des jeux et défis ainsi qu’un atelier créatif pour fabriquer son panier de Pâques.

Le Pays des Carrioles organise un week-end spécial Pâques avec une chasse aux œufs pour les enfants, des jeux et défis ainsi qu’un atelier créatif pour fabriquer son panier de Pâques. Les familles pourront également profiter des activités du parc comme les descentes en caisse à savon, drift trike et mini quad dans un cadre naturel et ombragé.

Au programme

une chasse aux œufs pour les enfants,

• des jeux et défis,

• un atelier créatif pour fabriquer un panier de Pâques,

• ainsi que les activités du parc comme les descentes en caisse à savon, drift trike et mini quad. .

Mas Amadou La Boissière 34150 Hérault Occitanie contact@aupaysdescarrioles.fr

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English : PÂQUES AU PAYS DES CARRIOLES

Le Pays des Carrioles organizes a special Easter weekend with an egg hunt for children, games and challenges, and a creative workshop to make your own Easter basket.

L’événement PÂQUES AU PAYS DES CARRIOLES La Boissière a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT