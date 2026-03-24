Pâques au Penon Seignosse
Pâques au Penon Seignosse dimanche 5 avril 2026.
Pâques au Penon
Place Victor Gentille Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
À l’occasion du week-end de Pâques, venez profiter d’un moment festif et convivial au cœur de Seignosse !
Pâques au Penon Seignosse Océan
Dimanche 5 avril
Place Victor Gentille Seignosse Le Penon
À l’occasion du week-end de Pâques, venez profiter d’un moment festif et convivial au cœur de Seignosse !
Au programme
– Omelette pascale*
– Concert du groupe Fake Folk (12h30 15h00)
– Animations pour les enfants
*Menu Omelette asperges ou lardons + fromage + verre de vin
Tarif 9,90€
Réservation conseillée en ligne (copiez puis collez ce lien dans votre navigateur) urlr.me/YqfG2K
Organisé par l’ACSO (Association des Commerçants de Seignosse Océan). .
Place Victor Gentille Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Pâques au Penon
Come and enjoy a festive and friendly Easter weekend in the heart of Seignosse!
L’événement Pâques au Penon Seignosse a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Seignosse
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