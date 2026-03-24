Pâques au Penon

Place Victor Gentille Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, venez profiter d’un moment festif et convivial au cœur de Seignosse !

Pâques au Penon Seignosse Océan

Dimanche 5 avril

Place Victor Gentille Seignosse Le Penon

À l’occasion du week-end de Pâques, venez profiter d’un moment festif et convivial au cœur de Seignosse !

Au programme

– Omelette pascale*

– Concert du groupe Fake Folk (12h30 15h00)

– Animations pour les enfants

*Menu Omelette asperges ou lardons + fromage + verre de vin

Tarif 9,90€

Réservation conseillée en ligne (copiez puis collez ce lien dans votre navigateur) urlr.me/YqfG2K

Organisé par l’ACSO (Association des Commerçants de Seignosse Océan). .

Place Victor Gentille Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Pâques au Penon

Come and enjoy a festive and friendly Easter weekend in the heart of Seignosse!

L’événement Pâques au Penon Seignosse a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Seignosse