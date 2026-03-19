Pâques au Refuge de l’Arche Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Pâques au Refuge de l’Arche

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez célébrer Pâques au Refuge de l’Arche le dimanche 5 et le lundi 6 avril 2026 pour une chasse aux œufs pas comme les autres !

Au programme

Partez à la recherche des 5 œufs cachés dans les enclos des animaux.

Une fois trouvés, notre animatrice vous propose une série de jeux ludiques pour découvrir les animaux qui pondent des œufs, tels que

Identifier les vrais œufs exposés ;

– Deviner à quel animal appartiennent les œufs en photos ;

– Reconstituer le développement d’un bébé oiseau à l’intérieur de son œuf ;

– Remettre dans l’ordre le cycle de vie d’un amphibien et d’un oiseau ;

– Trouver l’intrus qui n’est pas ovipare

Profitez également d’explications sur les parades nuptiales, l’incubation, les nids et l’élevage des jeunes animaux.

Horaires 10h 18h Ouverture du Refuge jusqu’à 19h

Compris dans le billet d’entrée du Refuge de l’Arche .

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate Easter at Refuge de l’Arche on Sunday April 5 and Monday April 6, 2026 for an egg hunt like no other!

L’événement Pâques au Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par SUD MAYENNE