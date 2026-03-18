Pâques au sous-marin Flore sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient

Pâques au sous-marin Flore

sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Profitez du week-end de Pâques pour, lors de votre visite, résoudre des énigmes et sauver le sous-marin tombé en panne… avec des chocolats coincés à son bord !

‍♂️ Inclus dans la visite .

sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient 56100 Morbihan Bretagne

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L’événement Pâques au sous-marin Flore Lorient a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 56