Pâques au sous-marin Flore sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient
Pâques au sous-marin Flore sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient samedi 4 avril 2026.
Pâques au sous-marin Flore
sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Profitez du week-end de Pâques pour, lors de votre visite, résoudre des énigmes et sauver le sous-marin tombé en panne… avec des chocolats coincés à son bord !
♂️ Inclus dans la visite .
sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient 56100 Morbihan Bretagne
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L’événement Pâques au sous-marin Flore Lorient a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 56