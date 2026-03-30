PÂQUES AU VILLAGE Agel

PÂQUES AU VILLAGE

Salle des fêtes Agel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Les associations du village proposent une grande journée festive ouverte à tous. Au programme une chasse aux œufs pour petits et grands, la préparation collective de l’omelette pascale, un repas partagé où chacun apporte son plat et ses boissons, ainsi qu’un concours de gâteau. L’après‑midi se poursuit avec des jeux et des moments de détente pour profiter d’un rendez‑vous chaleureux et intergéné

Les associations Foyer des Campagnes, Agellum, l’APE et le club de Foot s’unissent pour offrir une journée de Pâques placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Les festivités débutent par une grande chasse aux œufs ouverte à tous les enfants, mais aussi aux adultes qui souhaitent participer à ce moment ludique et joyeux. Les paniers se remplissent, les rires fusent, et l’esprit de fête s’installe devant la salle des fêtes du village.

La matinée se poursuit avec la préparation de l’omelette pascale géante, réalisée et dégustée collectivement. Chacun est invité à apporter son repas, ses couverts et ses boissons pour un déjeuner tiré du sac, dans une ambiance simple et conviviale. Un concours de gâteau de Pâques vient ajouter une touche gourmande et créative à la journée, permettant aux participants de partager leurs meilleures recettes.

L’après‑midi se déroule autour de jeux, d’animations et de moments de détente, offrant aux familles, aux habitants et aux visiteurs l’occasion de se retrouver, d’échanger et de profiter d’un temps festif au cœur du village. Une journée complète, accessible et chaleureuse, qui célèbre les traditions pascales tout en renforçant les liens entre générations.

Trois bonnes raisons

– Une journée festive et familiale mêlant traditions, gourmandise et convivialité.

– Un programme varié chasse aux œufs, omelette géante, concours de gâteau et jeux.

– Un événement porté par les associations du village, favorisant les rencontres et le partage. .

Salle des fêtes Agel 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 21 37

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English :

The village associations are organizing a festive day open to all. On the program: an egg hunt for young and old, the collective preparation of an Easter omelette, a shared meal where everyone brings their own food and drink, and a cake-baking competition. The afternoon continues with games and relaxation to make the most of this warm, intergenerational event

L’événement PÂQUES AU VILLAGE Agel a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC