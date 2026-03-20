Pâques au zoo Parc zoologique de Paris paris

Au programme des festivités

CHASSE AUX ŒUFS MATINALE

À l’ouverture du zoo, nous vous donnons rendez-vous aux Clairières pour une chasse aux œufs mémorable, réservée aux enfants de 2 à 5 ans. L’objectif ? Trouver des oeufs de la même couleur dans le temps imparti pour pouvoir repartir avec un sachet de délicieux chocolats.

Gratuit sur réservation en ligne uniquement (disponible prochainement). Une réservation par enfant en plus du billet d’entrée.

JEU DE PÂQUES

Des œufs un peu particuliers ont été dissimulés dans tous le Parc ! Sur chacun d’eux est inscrite une lettre qui vous sera bien utile pour reconstituer le mot mystère.

Munis de votre bulletin de participation disponible à l’entrée, participez à cette chasse aux œufs géantes pour tenter de remporter un œuf en chocolat grand format. Un conseil ? Lisez bien votre bulletin pour obtenir quelques précieux indices et n’oubliez pas de le déposer dans l’urne en fin de visite.

Bonne chance à tous et toutes !

Activité gratuite, dans le cadre de la visite, conseillé à partir de 6 ans

Attention : le lot sera à venir récupérer en mains propres au Parc Zoologique

MUSÉE DE L’OEUF

De 11 h à 17 h, rendez-vous aux Clairières pour découvrir notre stand Musée de l’œuf. Participez à des jeux, testez vos connaissances et assistez à des présentations qui vous inviteront à explorer la diversité et les particularités des œufs des animaux.

Venez fêter Pâques au Parc zoologique de Paris ! Une journée placée sous le signe de la gourmandise, où petits et grands sont invités à participer à des chasses aux œufs ou à assister à des animations ludiques autour de l’univers fascinant des œufs.

Du dimanche 05 avril 2026 au lundi 06 avril 2026 :

payant

Inclus dans la visite

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 paris

https://www.mnhn.fr/fr/evenement/paques-au-zoo-0



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