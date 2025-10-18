Pâques aux Caves Monmousseau Montrichard Val de Cher
Pâques aux Caves Monmousseau Montrichard Val de Cher samedi 4 avril 2026.
Pâques aux Caves Monmousseau
71 Rue de Vierzon Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Pâques à Monmousseau
Pâques aux Caves Monmousseau. Visites Guidées et chasses à l’oeuf pour petits et grands. Paniers garnis à gagner 5 .
71 Rue de Vierzon Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15
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English :
Easter at Monmousseau
L’événement Pâques aux Caves Monmousseau Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sud Val de Loire
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