Pâques aux Caves Monmousseau

71 Rue de Vierzon Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pâques à Monmousseau

Pâques aux Caves Monmousseau. Visites Guidées et chasses à l’oeuf pour petits et grands. Paniers garnis à gagner 5 .

71 Rue de Vierzon Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15

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English :

Easter at Monmousseau

L’événement Pâques aux Caves Monmousseau Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sud Val de Loire