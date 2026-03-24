Pâques aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Animations enfants, chasse aux œufs, animations musicales, tout pour des fêtes de Pâques réussies ! .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques aux Halles

L’événement Pâques aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau