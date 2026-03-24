Pâques aux Halles Pau
Pâques aux Halles Pau samedi 4 avril 2026.
Pâques aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Animations enfants, chasse aux œufs, animations musicales, tout pour des fêtes de Pâques réussies ! .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Pâques aux Halles
L’événement Pâques aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau