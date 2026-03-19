Pâques aux Jardins Bréal-sous-Montfort
Pâques aux Jardins Bréal-sous-Montfort dimanche 5 avril 2026.
Pâques aux Jardins
Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 13:30:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Après midi contée
Pour ce premier week-end d’animation, les Jardins vous proposent une pause contée… Bien installés dans la tête du Gardien, prenez le temps d’écouter les histoire, de laisser vagabonder votre imagination !
Deux sessions de 45 minutes à 14h30 et 16h. Tout public. Gratuit pour les visiteurs des Jardins.
Jeu de piste Un jardin différent
Cette année, nous vous faisons découvrir le livret ludique Un jardin différent à travers ce jeu de piste.
> le livret a été créé avec les éditions Minus pour sensibiliser nos visiteurs sur la question de la différence, du handicap, via nos 5 sens et la nature qui nous entoure.
> un jeu de piste à faire en famille pour découvrir les différents être vivants parfois surprenants mais surtout complémentaires, que l’on peut trouver dans un jardin !
Pendant tout le week-end de Pâques, les participants au jeu de piste seront récompensés en chocolat ! .
Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pâques aux Jardins Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Brocéliande
Prochains événements à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine)
- Marche gourmande musicale Bréal-sous-Montfort — 28 mars 2026
- Ouverture les Jardins de Brocéliande 2026 Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort — 28 mars 2026
- Jeu de piste Un jardin différent ! Bréal-sous-Montfort — 5 avril 2026
- FESTIVAL DU ROI ARTHUR – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE – LE MAFEU – BREAL SOUS MONTFORT Breal Sous Montfort — 21 août 2026
- FESTIVAL DU ROI ARTHUR – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI – LE MAFEU – BREAL SOUS MONTFORT Breal Sous Montfort — 21 août 2026