Pâques aux Jardins

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Après midi contée

Pour ce premier week-end d’animation, les Jardins vous proposent une pause contée… Bien installés dans la tête du Gardien, prenez le temps d’écouter les histoire, de laisser vagabonder votre imagination !

Deux sessions de 45 minutes à 14h30 et 16h. Tout public. Gratuit pour les visiteurs des Jardins.

Jeu de piste Un jardin différent

Cette année, nous vous faisons découvrir le livret ludique Un jardin différent à travers ce jeu de piste.

> le livret a été créé avec les éditions Minus pour sensibiliser nos visiteurs sur la question de la différence, du handicap, via nos 5 sens et la nature qui nous entoure.

> un jeu de piste à faire en famille pour découvrir les différents être vivants parfois surprenants mais surtout complémentaires, que l’on peut trouver dans un jardin !

Pendant tout le week-end de Pâques, les participants au jeu de piste seront récompensés en chocolat ! .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Pâques aux Jardins Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Brocéliande