Pâques aux Jardins de Brocéliande les Mesnils Bréal-sous-Montfort
Pâques aux Jardins de Brocéliande les Mesnils Bréal-sous-Montfort dimanche 5 avril 2026.
Pâques aux Jardins de Brocéliande
les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 13:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Pour Pâques, place aux contes !
L’échappée belle, flânerie contée et chantée
Pour ce premier week-end d’animation, les Jardins vous proposent une pause contée…
Julie Dufils, conteuse de l’Audacieuse compagnie vous emmène dans son univers poétique et malicieux !
également tout le week-end Tentez le jeu de piste Un jardin différent !
Cette année, nous vous faisons découvrir le livret ludique Un jardin différent à travers un jeu de piste.
Le livret créé avec les éditions Minus est rempli d’activités pour sensibiliser nos visiteurs sur la question de la différence, du handicap, via nos 5 sens et la nature qui nous entoure. .
les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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L’événement Pâques aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Brocéliande
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