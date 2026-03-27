Pâques aux Jardins du Puygirault Saumur
Pâques aux Jardins du Puygirault Saumur dimanche 5 avril 2026.
Pâques aux Jardins du Puygirault
Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Les Jardins du Puygirault fêtent Pâques !
Carrottin et ses amis sont de retour !
Une étrange agitation règne aux Jardins du Puygirault… Le facétieux Carottin a fait des siennes et a disséminé des énigmes partout dans le jardin. C’est à vous de les résoudre afin de pouvoir ouvrir le coffre chocolaté !
Un jeu de piste à la découverte de la Nature et de l’histoire de Pâques !
PRECISIONS HORAIRES
Du dimanche 5 au lundi 6 avril 2026 de 10h à 19h.
Dernière entrée et accès aux animations à 17h30. .
Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@troglonature.com
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English :
Les Jardins du Puygirault celebrate Easter!
L’événement Pâques aux Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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