Pâques aux Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Pâques aux Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

A l’occasion du week-end de Pâques, du samedi 4 au lundi 6 avril, l’écomusée du Port des Salines propose un programme spécial et chocolaté pour toute la famille !

English :

For Easter weekend, from Saturday April 4 to Monday April 6, the Port des Salines Ecomuseum is offering a special chocolate program for the whole family!

