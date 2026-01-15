Pâques aux Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Pâques aux Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage samedi 4 avril 2026.
Pâques aux Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
A l’occasion du week-end de Pâques, du samedi 4 au lundi 6 avril, l’écomusée du Port des Salines propose un programme spécial et chocolaté pour toute la famille !
.
Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@ccdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Easter weekend, from Saturday April 4 to Monday April 6, the Port des Salines Ecomuseum is offering a special chocolate program for the whole family!
L’événement Pâques aux Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-12 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime