Pâques avec les chevaux Bréhus Romagne

Pâques avec les chevaux

Bréhus Au pré discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs (10€) et jeux de société dédé l’équidé (5€).

Réservaion obligatoire par SMS avant le 01/04. .

Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32

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English : Pâques avec les chevaux

L’événement Pâques avec les chevaux Romagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou