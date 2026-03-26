Pâques avec les chevaux Bréhus Romagne
Pâques avec les chevaux Bréhus Romagne dimanche 5 avril 2026.
Pâques avec les chevaux
Bréhus Au pré discis Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs (10€) et jeux de société dédé l’équidé (5€).
Réservaion obligatoire par SMS avant le 01/04. .
Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32
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English : Pâques avec les chevaux
L’événement Pâques avec les chevaux Romagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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