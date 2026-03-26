Pâques avec les chevaux Bréhus Romagne

Pâques avec les chevaux Au pré discis Romagne 2026-04-05

Pâques avec les chevaux Bréhus Romagne dimanche 5 avril 2026.

Pâques avec les chevaux

Bréhus Au pré discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Chasse aux oeufs (10€) et jeux de société dédé l’équidé (5€).
Réservaion obligatoire par SMS avant le 01/04.   .

Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32 

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English : Pâques avec les chevaux

L’événement Pâques avec les chevaux Romagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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