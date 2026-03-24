[Pâques] Célébrez Pâques avec un bon repas fait maison !

1 rue Achille Laforge Léré Cher

Tarif : 61 – 61 – EUR

61

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Célébrez Pâques avec un bon repas fait maison !

Célébrez Pâques avec un bon repas fait maison !

A cette occasion, La Gaieté Léréenne vous propose

– Menu de Pâques à 61€ au restaurant

– Menu à emporter à 41€, pour profiter d’un repas gourmand chez vous.

Produits de saison et saveurs printanières seront au rendez-vous.

Le menu sera proposé pour le week-end de Pâques du vendredi soir au samedi soir en plus de nos formules et sera servi en menu unique le dimanche 05 avril.

Découvrez les menus en détail en pièce jointe.

Réservations et commandes 02 48 54 65 50

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant. 61 .

1 rue Achille Laforge Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 65 50

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English :

Celebrate Easter with a home-cooked meal!

L’événement [Pâques] Célébrez Pâques avec un bon repas fait maison ! Léré a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois